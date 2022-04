Ronaldo paga Georgina per stare a casa con i figli: l'assegno mensile è a cinque zeri.

Cristiano Ronaldo, secondo alcune indiscrezioni, paga la compagna Georgina Rodriguez per stare a casa con i figli. L’assegno mensile che il calciatore consegna alla madre dei suoi figli è a dir poco stellare.

Cristiano Ronaldo paga Georgina

Perché pagare una tata quando hai una compagna tuttofare? E’ questa, molto probabilmente, la domanda che si è posto Cristiano Ronaldo quando ha deciso di dare una paghetta mensile a Georgina Rodriguez.

Stando a quanto sostiene El Nacional.cat, CR7 paga la madre dei suoi figli per stare a casa con loro.

L’assegno è stellare

La Rodriguez, sempre se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, incasserebbe una bella cifra mensile per prendersi cura dei bambini e della casa. A quanto corrisponde l’assegno di Ronaldo? A ben 100 mila euro. Con questi soldi, Georgina verrebbe rimborsata per il tempo e l’impegno che dedica ai quattro figli e alla gestione della mega dimora dove vivono.

I guadagni di Georgina Rodriguez

Insomma, la Rodriguez lavora per Ronaldo, visto che 100 mila euro al mese sono davvero tanti. Ma i guadagni di Georgina non sono finiti qui. Per la sua professione social, tra sponsorizzazioni & Co, incassa circa 8 mila euro al mese. A questi si devono aggiungere i compensi per i contratti pubblicitari e quelli per la serie Netflix su di lei.