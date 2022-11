Ronaldo: "Parlo con mio figlio morto tutti i giorni. mi manda messaggi dall'aldilà"

Cristiano Ronaldo si è confessato a cuore aperto in merito alla scomparsa del piccolo Angel, il figlio che lui e Georgina Rodriguez hanno perso lo scorso aprile perché non è sopravvissuto al parto.

Ronaldo: il figlio scomparso

In un’intima intervista Cristiano Ronaldo è tornato a parlare della scomparsa del piccolo Angel, il fratello gemello della piccola Bella che lui e Georgina hanno perso lo scorso aprile. Il campione avrebbe fatto costruire una piccola chiesa in casa sua e ogni giorno parlerebbe con le ceneri del bambino e con quelle di suo padre. Ronaldo ha anche rivelato che riceverebbe messaggi dall’aldilà:

“Le sue ceneri sono con me, come quelle del mio papà, le tengo qui in casa. Sono qualcosa che voglio tenere con me per il resto della mia vita e non le getterò in mare o nell’oceano come fanno in tanti.

Continueranno a stare con me. Ho fatto costruire una piccola chiesa al piano di sotto, una cappella, ed è lì che conservo le ceneri di mio padre e mio figlio”, ha confessato il campione.

Ronaldo e Georgina hanno vissuto momenti molto difficili a seguito della scomparsa del bambino e i due hanno affermato di essere riusciti a trovare la forza di andare avanti solo grazie ai loro altri figli e alla piccola Bella, l’ultima arrivata.

Ronaldo ha anche svelato che lui e Georgina avrebbero parlato ai bambini della morte del loro fratello in maniera molto naturale e che loro farebbero ancora dediche e disegni indirizzati a lui.