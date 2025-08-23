Ronaldo segna 100 gol ma Al Nassr perde la finale

Cristiano Ronaldo ha scritto un nuovo capitolo della sua incredibile carriera, diventando il primo giocatore a segnare 100 gol competitivi per quattro diversi club. Tuttavia, la sua impresa non è bastata a evitare la sconfitta di Al Nassr nella finale della Supercoppa Saudita contro Al-Ahli, che si è decisa ai rigori dopo un pareggio 2-2.

L’incontro, che ha avuto luogo sabato allo Hong Kong Stadium, ha visto Ronaldo raggiungere questo straordinario traguardo con un tiro dal dischetto a 41 minuti dal primo tempo. Ma quanto è importante questo traguardo per un giocatore della sua carriera e del suo calibro?

Il percorso di Ronaldo verso i 100 gol

Da quando ha firmato con Al Nassr nel dicembre 2022, Ronaldo ha dimostrato una volta di più il suo valore in campo, aggiungendo 100 gol al già impressionante curriculum. Prima di approdare in Arabia Saudita, il 40enne portoghese aveva accumulato ben 450 reti con il Real Madrid, 145 con il Manchester United e 101 con la Juventus. Con questo successo, Ronaldo supera leggende del calcio che avevano raggiunto almeno 100 gol con tre club diversi, tra cui nomi del calibro di Isidro Langara, Romario e Neymar. Nonostante tutto, la domanda rimane: cosa significa per lui e per il calcio moderno questo straordinario risultato?

Nonostante la straordinaria performance individuale di Ronaldo, il suo team non è riuscito a conquistare il primo trofeo della stagione. Al Nassr era partito forte, con Ronaldo che aveva segnato il rigore del vantaggio, ma il pareggio di Franck Kessie ha complicato le cose. Anche se Marcelo Brozovic ha riportato Al Nassr in vantaggio, la determinazione di Al-Ahli ha permesso loro di pareggiare nuovamente, portando il match ai rigori. Un finale che ha lasciato molti con il fiato sospeso.

La finale e il dramma dei rigori

Durante la finale, Al Nassr ha dimostrato una resilienza notevole. Dopo aver aperto le marcature, il team ha subito il pareggio, ma ha rapidamente ripreso il controllo del gioco. Tuttavia, un colpo di testa del difensore Ibanez, su calcio d’angolo, ha costretto la partita a un supplemento di emozioni. Ronaldo ha segnato un altro rigore, ma un errore di Abdullah al-Khaibari ha costretto Al Nassr a cedere il titolo, con Al-Ahli che ha chiuso 5-3 ai rigori. Chi può dire che il calcio non sia un gioco di dettagli? Ogni errore può costare caro.

Nonostante la sconfitta, Ronaldo rimane il miglior marcatore internazionale, con 138 gol per il Portogallo. La sua carriera continua a essere caratterizzata da traguardi impressionanti, ma anche da sfide, come quella di vincere il primo trofeo importante in Arabia Saudita. Cosa riserverà il futuro a un campione del suo calibro?

Il futuro di Ronaldo e Al Nassr

Per Ronaldo, il percorso in Arabia Saudita è ancora lungo e tortuoso. La sua voglia di vincere trofei non è diminuita, nonostante l’assenza di successi significativi fino ad ora. Al Nassr dovrà riorganizzarsi e trovare la motivazione necessaria per affrontare le prossime sfide, mentre Ronaldo dovrà continuare a dimostrare il suo valore sul campo per aiutare la squadra a raggiungere nuovi traguardi. Riuscirà il campione portoghese a portare Al Nassr verso nuovi successi? Solo il tempo potrà dirlo.