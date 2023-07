Incendio nella notte in Liguria e più precisamente nel paese di Ronco Scrivia, nell’entroterra di Genova, dove due baracche sono andate a fuoco intorno alle ore 2. Intervengono i vigili del fuoco che spengono il rogo e iniziano le operazioni di bonifica, ma uno dei pompieri si sente male.

L’incendio di Ronco Scrivia: cosa è accaduto

Erano circa le 2 di notte quando al distaccamento dei vigili del fuoco di Genova arrivano diverse chiamate per richiedere un intervento a Ronco Scrivia. In via Montegrappa, infatti, due baracche contenenti materiali di diverso tipo erano andate a fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora da verificare. All’interno dei depositi, fortunatamente non c’erano persone: nessuno è rimasto ferito o intossicato Parzialmente coinvolta nel rogo anche una casa, con il tetto che è stato raggiunto dalle fiamme.

Il malore del vigile del fuoco

Durante l’intervento dei vigili del fuoco, uno dei pompieri ha subito un attacco di calore e si è sentito male. Soccorso in prima istanza dai suoi compagni, l’uomo è stato accompagnato fuori dalle baracche e trasferito dai medici del 118 al Villa Scassi. L’uomo è sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.