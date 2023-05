Rosa Chemical, a distanza di qualche settimana dall’accaduto, si è scagliato contro Walter Nudo per le sue dichiarazioni in merito alla pubblicità di Valentino.

Rosa Chemical asfalta Walter Nudo

“Non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, e così non hanno punti di riferimento, non hanno basi. Cerchiamo di avere un po’ più di responsabilità nel far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante“, ha dichiarato Walter Nudo in merito ad una pubblicità di Valentino. Le parole dell’ex attore hanno attirato l’attenzione di Rosa Chemical.

L’attacco di Rosa Chemical a Walter Nudo

Rosa Chemical, a distanza di qualche settimana dalle dichiarazioni di Walter Nudo, ha deciso di dire la sua. Il cantante, con una serie di Instagram Stories, ha così commentato le parole dell’ex attore:

“Walter Nudo sei un surgelato!”.

Walter Nudo incassa in silenzio

Apertamente fluido e contrario a stereotipi di genere, Rosa Chemical non ha affatto apprezzato le etichette di Walter. Per il momento, Nudo ha incassato in silenzio le critiche dell’artista. Replicherà a tono? Molto probabilmente no, anche perché sono passati giorni dalle sue dichiarazioni e la polemica è già morta e sepolta.