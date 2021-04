Rosa Di Grazia amareggiata dopo Amici: “Meritavo di andare avanti”

Rosa Di Grazia, della squadra di Lorella Cuccarini, sperava di poter rimanere di più al Serale di Amici: le dichiarazioni della ballerina

Rosa di Grazia è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione di Amici 2021. Dopo essere approdata al Serale contro ogni previsione, la giovane ballerina è stata tuttavia eliminata, nello sconcerto della sua squadra capeggiata da Lorella Cuccarini. Per questo motivo, l’ex alunna della popolare scuola di Maria De Filippi ha deciso di sfogarsi, rivelando che contava di poter andare più avanti nello show del sabato sera di Canale 5.

“Meritavo di andare avanti, non sono un’ipocrita. Tutti sperano e si augurano di arrivare fino alla fine. Ho avuto le mie soddisfazioni, ma non mollerò sicuramente qui”. La giovane artista ha inoltre svelato di aver avuto una strana sensazione il giorno prima sul fatto che sarebbe uscita. “Non mi aspettavo di finire al ballottaggio con Deddy… È come se un pezzo di me fosse rimasto nella scuola… Ero frastornata da mille emozioni che non so descrivere a parole…”.

Rosa, eliminata dalla scuola di #Amici20, saluta i suoi compagni! 💛 pic.twitter.com/Lhk2kimv9P — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 6, 2021