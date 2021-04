Rosa Di Grazia velina di Striscia? “È sempre danza”

Rosa Di Grazia sarà una velina di Striscia la Notizia? La ballerina ha risposto rispetto a questa ipotesi.

Una volta archiviata la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia ha svelato quali potrebbero essere i suoi progetti per il futuro.

Rosa Di Grazia velina di Striscia?

Rosa Di Grazia ha lasciato – tra mille polemiche – la scuola di Amici di Maria De Filippi, dove se non altro ha dato inizio ad una liaison sentimentale con il collega Deddy.

Per quanto riguarda i suoi progetti per il futuro sembra che per il momento Rosa non abbia novità in vista, ma la ballerina non ha escluso che, se gli venisse proposto, potrebbe diventare velina di Striscia:

“Se vorrei continuare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. La velina? È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro”, ha confessato. A proposito dei suoi punti di riferimento nel mondo della danza, Rosa Di Grazia ha riferito che per lei Elena D’Amario sarebbe un vero e proprio modello: “Il mio idolo è lei, lo è e lo sarà sempre.

Ho sempre stimato Elena come ballerina e come persona, il primo giorno quando mi è stato assegnato il banco ho scelto il suo. È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei. Vederla in tv non rende come vederla esibirsi dal vivo. In questi mesi è diventata come una sorella, un punto di riferimento”, ha ammesso.