Rosa Perrotta, è nato il secondo figlio: “Ci hai fatto spaventare”

Rosa Perrotta ha annunciato la nascita del suo secondo figlio e ha spiegato perché il piccolo appena nato sarebbe stato messo in incubatrice.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato la nascita del loro secondo bambino, Mario Achille, e hanno svelato alcuni retroscena sul parto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il secondo figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato via social la nascita del loro secondo figlio, Mario Achille.

A quanto pare, stando a quanto rivelato dalla stessa Rosa Perrotta, dopo il parto il bambino sarebbe stato messo in un‘incubatrice per via di alcuni problemi di adattamento: “Un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto ed è tenuto tutt’ora in osservazione. Lo tengono un pò in incubatrice perchè ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto quindi preferiscono così. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo ma mi hanno tranquillizzata e mi hanno detto che è tutto nella norma quindi bisogna solo un pochettino aspettare”, ha dichiarato Rosa Perrotta.

Il piccolo è nato il 9 novembre, ma l’influencer e Pietro Tartaglione hanno annunciato la sua nascita solo il giorno dopo.

Rosa Perrotta: è nato il secondo figlio

L’influencer non ha nascosto la sua gioia per la nascita del suo secondo bambino che, tra pochi giorni, potrà lasciare insieme a lei l’ospedale e conoscere il suo fratellino, Domenico Ethan (nato nel 2019 dall’amore tra i due ex volti di Uomini e Donne).

Rosa Perrotta: il matrimonio

Dopo un periodo di crisi e la nascita dei due figli, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno finalmente realizzato il loro sogno d’amore e la famosa influencer si è detta pronta a convolare a nozze con il suo compagno. Il matrimonio tra lei e Pietro doveva tenersi nel 2019 ma poi, a causa della sua prima gravidanza e dell’emergenza Coronavirus, era slittato a data da destinarsi.

“Ora che sono mamma voglio che mio figlio mi porti le fedi all’altare. Aspettiamo che muova i primi passi e sia in grado di fare la navata: aspettiamo i suoi tempi per sposarci“, aveva dichiarato l’influencer dopo la nascita di Domenico Ethan, e ancora: “Ora stiamo organizzando il battesimo, dopo di che ci dedicheremo all’organizzazione del matrimonio e fisseremo una data, però adesso pensiamo prima al bambino”. Oggi lei e Pietro Tartaglione sono più felici che mai e in tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere quando i due convoleranno finalmente a nozze.