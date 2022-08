Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la crisi continua: vacanze insieme per i figli, ma cosa accadrà a settembre?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, anche se non l’hanno ancora confermato, sono in crisi da tempo. Nonostante tutto, i due hanno trascorso l’estate insieme, mostrandosi rigorosamente single sui social. La domanda sorge spontanea: la rottura è vicina?

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi

Qualche mese fa, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha annunciato la crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sottolineando che i due non dormono più insieme ma continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Gli ex volti di Uomini e Donne non hanno mai confermato o smentito il periodo difficile, ma i fan che li seguono da tempo non hanno avuto bisogno di parole. Che Rosa e Pietro abbiano qualche probelma è chiaro a tutti perché hanno smesso di condividere foto di coppia su Instagram.

Non solo, i due sono parecchio attenti a non apparire nelle reciproche Stories.

Nonostante la crisi, vacanze insieme

Anche se sono in crisi, Rosa e Pietro hanno deciso di trascorrere insieme le vacanze estive. La scelta, ovviamente, è da ricollegare all’immenso amore che i due nutrono nei confronti dei figli Ethan e Mario Achille. E’ sempre per loro, inoltre, che hanno deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, anche se non dormono più nel letto ‘coniugale’.

Attualmente, la famiglia sta trascorrendo l’ultima parte delle ferie in Costa Smeralda, in Sardegna.

Rosa Perrotta e Pietro: la rottura è vicina?

Da quando la notizia della crisi è diventata di dominio pubblico, i fan hanno più volte chiesto notizie a Rosa e Pietro. I due, però, preferiscono non rispondere e continuano a mantenere il silenzio sulla loro vita privata. La domanda dei seguaci, a questo punto, sorge spontanea: la rottura è vicina? Non possiamo saperlo, ma è bene sottolineare che non è la prima volta che Perrotta e Tartaglione vivono un momento difficile.

Nel 2021, prima della nascita del secondogenito, i due hanno attraversato una crisi molto forte, che ha messo a dura prova il loro rapporto. I follower, ovviamente, sperano che anche questa volta la coppia riesca ad uscire dalla burrasca più forte di prima.