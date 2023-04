Rosa Perrotta gelosa di Pietro Tartaglione: il commento inopportuno

Rosa Perrotta ha raccontato via social l’ultimo episodio che l’ha vista protagonista insieme a Pietro Tartaglione, padre dei suoi due figli.

Rosa Perrotta: il commento inopportuno

L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, ha raccontato via social di esser stata protagonista di un episodio insieme a Pietro Tartaglione, il padre dei suoi due figli, a cui una donna sui 60 anni completamente sconosciuta si sarebbe rivolta per fargli un complimento. “Una signora di circa 60 anni ha fermato mio marito per dirgli “sei bellissimo”, ha dichiarato l’influencer nelle sue stories, e ancora: “In realtà la signora non si era accorta di me, infatti poi, quando mi ha visto ha specificato: “Sei bellissimo ma lo dico da mamma” (…) Una situazione stranissima perché è come se io a 60 anni fermassi un amico di mio figlio per dirgli “sei bellissimo”. No signora, la maternità non c’entra”.

Rosa Perrotta si è mostrata scherzosamente gelosa di Pietro, con cui di recente ha confessato di aver vissuto un periodo di crisi dopo la nascita dei loro due bambini. L’influencer ha dichiarato infatti che lei e Pietro avrebbero vissuto dei problemi di intimità e ha anche rivelato di essersi affidata a uno psicologo per cercare di risolverli.