Rosa Perrotta, gli haters contro il figlio Achille: "E' grasso"

Rosa Perrotta è stata nuovamente attaccata dagli haters. Questa volta, però, non è lei la destinataria di commenti al vetriolo, ma il figlio Achille. Secondo gli stupidi leoni da tastiera è un bambino troppo “grasso”.

Rosa Perrotta: gli haters contro il figlio Achille

Per l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta le critiche degli haters non sono una novità. Eppure, quando le parole al vetriolo di questi stupidi leoni da tastiera toccano i suoi figli, lei non riesce a trattenersi dal rispondere. Ad essere finito nel mirino degli odiatori seriali è il secondogenito Achille, definito “troppo grasso“.

Le critiche degli haters al piccolo Achille

A raccontare le critiche degli haters è stata la stessa Rosa, nel corso di un lungo sfogo con i fan. La Perrotta ha raccontato che riceve ogni giorno tanti messaggi pieni di insulti, rivolti soprattutto al secondo figlio Achille. Il contenuto è, più o meno, questo: “Cara Rosa devi stare attenta è troppo paciocco. Te lo dice una mamma di 54 anni che per colpa del sovrappeso di sua figlia si sta ammalando“, oppure “Dove sta la vostra educazione? Educate i vostri figli. Siete maleducati, di notte si dorme dovete rispettare gli orari normali. Si va a letto alle 22 mentre voi alle 23 giocate? Sono senza parole“.

La replica di Rosa Perrotta agli haters

Rosa, dopo aver mostrato le critiche degli haters, ha tuonato:

“Mio figlio è un bambino di 18 mesi che mangia e non è obeso, con tutto il rispetto ma è nella norma. Lo porto dal pediatra tantissime volte al mese ed è palesemente nella norma”.

Le parole basteranno a mettere a tacere gli haters? Probabilmente no, d’altronde alla stupidità non c’è mai fine.