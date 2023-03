Rosa Perrotta in lacrime sui social: "Sono crollata, ecco perché"

Rosa Perrotta si è sfogata in lacrime con i suoi fan e ha svelato alcune delle sue difficoltà come madre di due bambini e ha spiegato perché.

Rosa Perrotta: lo sfogo

Rosa Perrotta ha confessato ai suoi fan i suoi sensi di colpa come madre e non è riuscita a trattenere le sue lacrime di stanchezza e frustrazione parlando dei suoi due bambini piccoli e del poco tempo a sua disposizione per fare tutto ciò che vorrebbe.

“Oggi per me è stata una giornata down. Sarà che dopo due settimane di malessere fisico dei miei bambini sto iniziando ad accusare il colpo. Ovviamente nelle situazioni critiche non posso permettermi di mollare perché i miei figli dipendono da me. Però ora che la situazione si è stabilizzata ho iniziato a scrollare tutta la tensione”, ha dichiarato Rosa, e ancora:

“Ho iniziato a sentirmi in colpa pensando di aver fatto poco per Ethan da quando è nato Achille. Questa cosa che lui sia così legato al papà mi porta a riflettere sulle eventuali mancanze che posso avergli dato con l’arrivo del secondo figlio”.

Rosa non ha fatto segreto di aver contato in passato sulla terapia psicologica per superare i momenti difficili della sua vita e ovviamente al suo fianco è sempre rimasto il suo fidanzato, Pietro Tartaglione, padre dei piccoli Ethan e Achille.