Rosa Perrotta, l'allarme dei fan: "E' pericoloso per i bambini"

Rosa Perrotta ha confessato i motivi per cui i suoi fan l'avrebbero messa in guardia. Tutto quello che c'è da sapere sulla vicenda.

Rosa Perrotta è stata messa in guardia dai fan dopo aver mostrato il suo bambino, Mario Achille, mentre era intento a giocare con un palloncino.

Rosa Perrotta: l’allarme dei fan

Rosa Perrotta ha rivelato via social che i suoi fan l’avrebbero messa in guardia per via di un video in cui si vedeva il suo bambino più piccolo, Mario Achille, mentre era intento a giocare con un palloncino. Rosa ha affermato che l’oggetto in questione, a detta dei suoi fan, potrebbe essere molto pericoloso per bambini così piccoli e per questo avrebbe bandito i palloncini dalla sua casa.

“Grazie ai vostri messaggi sto prendendo coscienza della pericolosità dei palloncini. Un palloncino se esplode può perdere pezzetti che possono colpire il viso di un bambino”, ha confessato l’influencer, e ancora: “Un palloncino, se ingerito, potrebbe coprire le vie aree. Dobbiamo fare molta attenzione, davvero. Ovviamente, da ora in poi saranno banditi i palloncini a casa mia fino ai loro 30 anni”.

Di recente Rosa Perrotta è balzata agli onori delle cronache per aver confessato pubblicamente di aver attraversato un periodo di crisi con il suo compagno, Pietro Tartaglione, dopo la nascita dei loro due bambini. In tanti si chiedono come stiano oggi le cose per la coppia e se i due siano riusciti a trovare un nuovo equilibrio.