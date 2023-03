Rosa Perrotta, problemi d'intimità con Pietro Tartaglione: "Abbiamo avuto una crisi"

Dopo la nascita dei suoi due figli Rosa Perrotta ha finalmente confermato di aver vissuto una crisi con il suo compagno, Pietro Tartaglione.

Rosa Perrotta: la crisi con Pietro

Per diverso tempo sono circolate voci in merito a una presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ma finora i due ex volti di Uomini e Donne non avevano mai confermato la vicenda. Rosa Perrotta in queste ore ha confermato la questione affermando che, dopo la nascita dei loro due bambini, lei e il suo compagno avrebbero effettivamente vissuto un momento delicato.

“Il rapporto con Pietro è cambiato. Abbiamo avuto una crisi perché quando si sposta il baricentro anche l’equilibrio della coppia subisce uno scossone. In che modo si è manifestata la crisi? Ad esempio nella sfera intima. Dopo la nascita di un figlio il rapporto col sesso può essere messo da parte e può essere lasciato in disparte anche il proprio compagno”, ha dichiarato la Perrotta che, durante questi mesi, ha anche affermato di essersi affidata a uno psicoterapeuta per cercare di risolvere alcuni dei suoi problemi. In tanti sono curiosi di sapere come procedano oggi le cose tra lei e Pietro Tartaglione e sono impazienti di sapere se la coppia, che aveva rinviato le nozze a causa della gravidanza, annuncerà presto i fiori d’arancio.