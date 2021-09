Rosa Perrotta rivela i suoi problemi con la gravidanza: “Non sto bene, farò delle analisi”

Rosa Perrotta ha raccontato di avere alcuni problemi con la sua attuale gravidanza, destando non poca preoccupazione in tutti i suoi fan

Rosa Perrotta ha destato un po’ di preoccupazione nei suoi fan dopo aver annunciato alcuni problemi con la sua seconda gravidanza. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti affermato di non essere stata affatto bene negli ultimi giorni, rivelando anche la necessità di fare delle analisi per capire come stia in generale.

Rosa Perrotta: il malessere in dolce attesa

Soprattutto nell’ultima settimana, la showgirl ha raccontato di aver avuto dei cali di pressione durante la mattina. Per questo è intenzionata a tenere sotto controllo la situazione, così da evitare eventuali inconvenienti poco piacevoli.

L’ex protagonista di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha anche precisato di avere ripreso a vomitare, dopo un periodo in cui le nausee si erano fermate.

Molto presto, dunque, l’ex tronista del dating show mariano si sottoporrà ad alcuni controlli medici per assicurarsi che tutto stia procedendo nel modo migliore.

A incidere negativamente sul suo attuale stato di salute potrebbe del resto essere stato anche il trasloco che si trova ad affrontare, dopo che lei e il suo compagno Pietro Tartaglione sono stati sottoposti allo sfratto. La coppia sembra intanto aver superato la crisi sorta nei mesi scorsi, ritrovando la serenità e il giusto equilibrio.