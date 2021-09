Rosa Perrotta sfila a Venezia78: “A mio agio col pancione e 10 kg in più”

Rosa Perrotta ha sfilato al Festival di Venezia con tailleur e pancione e ha spiegato il perché della sua decisione.

Rosa Perrotta ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia con il suo pancione in bella vista e ha spiegato perché ha deciso d’indossare un tailleur.

Rosa Perrotta al Festival di Venezia 2021

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono giunti insieme al lido di Venezia e l’influencer, più che bella mai al settimo mese di gravidanza, ha sfilato con un tailleur azzurro e reggiseno.

A seguire, attraverso i social, Rosa ha spiegato perché avrebbe scelto un abito tipicamente maschile per sfilare sul famoso red carpet e ha detto di essere orgogliosa della sua decisione:

“Per il carpet quest’anno ho optato per un look diverso, diverso come il mio corpo. Ma ho scelto di stare a mio agio, col mio pancione e i miei 10 kili in più. Forse non sarò stata super femminile, forse il carpet si fa in vestito con strascico e paillettes, ma volevo rappresentare proprio me in questo momento della mia vita:

-in tailleur(un po’ “strong”come sempre,e a 2 mesi dal parto un po’ di più)

-in celeste per ovvi motivi

-poco principesca, piuttosto guerriera pronta ad affrontare a breve la seconda prova più importante della mia vita.

E come mi ha urlato un fotografo “il carpet incinte, si può!”, ha spiegato l’influencer, che presto diventerà madre del suo secondo bambino.

Rosa Perrotta: la gravidanza

Dopo l’arrivo del piccolo Domenico ‘Dodo’Ethan, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno annunciato che chiameranno il loro secondo figlio Mario Achille. Il bambino dovrebbe nascere tra ottobre e novembre e il suo arrivo ha spinto Rosa e Pietro a rinviare ancora una volta la data delle loro nozze.

I due oggi sono più innamorati che mai e Rosa non vede l’ora di stringere tra le braccia il suo secondo bambino.

Rosa Perrotta: le polemiche

Di recente Rosa Perrotta è stata travolta da una valanga di polemiche per aver raccontato via social una vicenda legata a suo figlio, che aveva portato in ospedale a causa della febbre molto alta. In tanti hanno criticato il comportamento dell’influencer affermando che avrebbe dovuto occuparsi di lui invece di raccontare la questione sui social.

Rosa Perrotta ha preferito non replicare e come sempre ha cercato d’ignorare la pioggia di critiche ricevute dagli haters.