Rosa Perrotta svela il segreto della sua forma fisica: le parole

Dopo due gravidanze Rosa Perrotta sfoggia un fisico perfetto e in tanti sui social le hanno chiesto quale fosse il suo trucco per restare in forma.

Rosa Perrotta: il fisico perfetto

Rosa Perrotta ha risposto alle domande dei fan che le hanno chiesto come abbia fatto, dopo due gravidanze e dopo le feste di Natale, a mostrare un fisico sempre perfetto. L’influencer ha risposto che non tutto ciò che si vede sui social corrisponde a verità e ha rivelato quale sia il suo trucco per apparire sempre al meglio e con una pancia piatta.

“Come fai ad essere così magra?” Allora, guarda, è una tecnica molto elaborata: ci ho messo anni a perfezionarla ma in parole spicciole: TIRO LA PANCIA”, ha detto.

Dunque l’influencer non ha alcun trucco per essere davvero più magra e lei stessa ha svelato che “tirerebbe in dentro” la pancia per apparire al meglio nelle sue foto sui social. In alcuni scatti la stessa Perrotta si è mostrata “al naturale” e ha lasciato intendere di avere gli stessi difetti di molte altre donne.

Rosa Perrotta e la crisi con Pietro

Da tempo si vocifera che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, genitori di due bambini, stiano vivendo un momento difficile.

La coppia ha deciso di rinviare le loro nozze a data da destinarsi e al momento i due non hanno rotto il silenzio sulla loro relazione.