Rosa Saito, la modella over 70 che sfila per dimostrare che non è mai troppo tardi

Rosa Saito è una modella che ha sfilato alla São Paulo Fashion Week ed è seguita da oltre 57mila persone su Instagram. C’è però un elemento a renderla diversa da tutte le altre protagoniste delle passerelle mondiali: Saito ha iniziato a sfilare a 68 anni.

Chi è Rosa Saito

Setsuko Saito è nata ad Araçatuba, in Brasile, da genitori giapponesi. Saito è diventata celebre dopo essere stata notata a 68 anni da un’agenzia di modelle, che le ha proposto di unirsi a loro. C’è voluto un anno per accettare la nuova avventura, ma alla fine Saito ha deciso di correre il rischio, cambiando il nome in Rosa per agevolare i suoi fan, che in breve tempo sono vertiginosamente cresciuti.

Saito ha detto di aver sempre saputo che un giorno avrebbe fatto qualcosa di creativo. Nonostante un’altezza di appena 168 cm e a un fisico minuto, grazie al suo carisma e a una naturale eleganza, ha saputo imporsi in passerella e nei servizi fotografici e a 71 anni è più che mai impegnata nel suo nuovo ruolo di modella. “Cerco solo di fare le cose al meglio delle mie possibilità e ho trovato me stessa. Mi sono detta: sii ciò che Dio vuole. Se non provo, non lo saprò mai”, ha raccontato Saito in un’intervista a Pledge Times.

Rosa Saito fa della naturalezza la sua forza

Rosa Saito non ha mai tinto i suoi capelli e non ha intenzione di ricorrere a botox o altri ritocchi. “Sono per la naturalezza. Certo, come donna ci sono alcune cose che vorrei cambiare, ma non sono insoddisfatta di me stessa. Mi sento bella e bene con me stessa“, ha dichiarato.

Saito segue uno stile di vita sano, ma ha ammesso che l’attività fisica è arrivata solo con la carriera di modella. “Ho iniziato ad andare in palestra tutti i giorni, cosa che pensavo non avrei mai fatto in vita mia”, ha detto.

“Non credo che invecchiare sia la parola giusta”

Rosa Saito si è fatta portavoce di un nuovo messaggio contro l’invecchiamento, in particolare nel settore della moda, che vorrebbe fosse più inclusivo. La modella non vive in modo negativo il passare degli anni. “Non credo che invecchiare sia la parola giusta. Direi più: imparare. Continuo a imparare e sento che più imparo, meno so. Sicuramente il tempo passa, ma che cos’è il tempo? Se dovessi dare alla mia anima un’età, gliene darei 22″, ha dichiarato.

Il suo obiettivo è quindi quello di combattere la discriminazione basata sull’età che caratterizza il mondo della moda, in cui la giovinezza viene ostentata ed è diventata un’ossessione. “Sento che lentamente le cose stanno cambiando”, ha però sottolineato Saito.

