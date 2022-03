Rosalina Cannavò e Andrea Zenga preoccupati per il loro cane: il messaggio

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono preoccupati per le condizioni di salute del loro cane, Chinu.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno espresso via social la loro preoccupazione per il loro amico a quattro zampe, Chinu.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il cane

Nelle ultime ore il cane di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, Chinu, ha avuto alcuni problemi di salute.

Sui social il figlio di Walter Zenga ha tranquillizzato i fan e ha svelato come starebbe il suo amico a quattro zampe:

“Buongiorno a tutti, come state? Ecco, mi faccio sentire. Chinu sta meglio. Ringrazia tutti per i messaggi. Siamo sotto antibiotici e anti infiammatori. Perché è raffreddato e dobbiamo capire se è un batterio o altro. Poi martedì abbiamo altre visite perché lo spavento quando è svenuto è stato grande. Però, come vedere è molto arzillo e sono contento.

Se eviti di mordermi, però, mi fai un favore. L’importante è che si sia ripreso”, ha dichiarato Andrea Zenga che, nei giorni scorsi, aveva scritto una tenera dedica al suo nuovo amico.

“Caro Chinu, anche se sei più affezionato a Rosalinda e hai occhi solo per lei, anche se ti piace fare pipì ovunque tranne che dove dovresti, anche se raccogli i fogli di carta fuori come se fossero biscotti, sappi che hai migliorato la nostra vita”, aveva scritto.

La lite con Dayane Mello

Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò si è sfogata via social per la recente lite avuta con l’ex migliore amica Dayane Mello, che non l’avrebbe invitata alla sua festa di compleanno e le avrebbe inviato una lettera di diffida. Le due troveranno il modo di chiarirsi in futuro?