Rosalinda Cannavò assente al matrimonio di Carlotte Dell’Isola: il motivo

Rosalinda Cannavò non si è recata alle nozze di Carlotta Dell'Isola e lei stessa ha svelato perché.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono finalmente convolati a nozze, ma in molti hanno notato l’assenza di Rosalinda Cannavò alla cerimonia. La stessa attrice ha svelato poi perché non ha potuto esserci.

Rosalinda Cannavò assente alle nozze di Carlotta

In molti hanno notato che, nonostante alle nozze di Carlotta Dell’Isola fossero presenti numerosi personaggi che hanno condiviso con lei l’esperienza del GF Vip, tra questi non sarebbe stata presente Rosalinda Cannavò. L’attrice ha fatto gli auguri ai neosposi attraverso i social e a seguire ha svelato di non aver potuto andare alle nozze a causa di alcuni impegni di lavoro presi in precedenza: “Fino all’ultimo speravo di riuscirci, ma purtroppo come già sa Carlotta avevo un lavoro, addirittura fuori Milano, e non sono riuscita ad esserci”, ha dichiarato Rosalinda, che continua a vivere con serenità la sua storia con Andrea Zenga.

Il matrimonio

La proposta di nozze per Carlotta Dell’Isola era giunta proprio durante la sua permanenza al GF Vip e in tanti non vedevano l’ora di assistere alle sue nozze. Tra i vip che hanno partecipato all’evento vi sono stati Samantha De Grenet, Valerio Scanu, Matilde Brandi, Dayane Mello, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis Federico Lauri e Cecilia Capriotti.

Dopo le nozze Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino non hanno fatto segreto di desiderare presto un figlio tutto loro, e i fan sono impazienti di saperne di più.