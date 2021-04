Rosalinda Cannavò difende il suo amore per Zenga: “Non ne posso più”

Rosalinda Cannavò ha replicato contro gli haters che l'hanno presa di mira per la sua storia con Andrea Zenga, sbocciata al Grande Fratello Vip.

Attraverso i suoi canali ufficiali sui social Rosalinda Cannavò si è sfogata contro gli haters che continuano a prendere di mira la sua storia d’amore con Andrea Zenga.

Rosalinda Cannavò difende Andrea Zenga

Non c’è pace per Rosalinda Cannavò: l’attrice, reduce dall’esperienza al GF Vip, si è trovata a dover fare i conti con orde di fan infuriati per la sua lovestory con Andrea Zenga.

Stufa dei giudizi altrui, l’attrice si è sfogata via social:

“Tengo a precisare una cosa perché adesso non ne posso più di lotte e guerre inutili tra fandom, davvero mi sembra follia pura. Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che di un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che ha reso questa migliore”, ha tuonato.

Nonostante la sua – ex – migliore amica, Dayane Mello, si sia opposta per prima al rapporto con Andrea Zenga, sembra proprio che Rosalinda sia intenzionata a vivere la storia d’amore senza curarsi del giudizio altrui. Lei e Andrea Zenga, più innamorati che mai, hanno rivelato di sentirsi pronti per una convivenza.