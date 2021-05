Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la foto che desta la curiosità dei fan

Un recente scatto di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in un romantico weekend a Osimo ha acceso la curiosità dei follower: ecco perché

L’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, prosegue a gonfie vele. Conquistato anche l’appoggio del pubblico, i due ex gieffini convivono ormai da diverso tempo a Milano, condividendo spesso foto e video della loro storia con le persone che li seguono con affetto sui social.

Rosalinda e Andrea stupiscono i fan

Lo scorso weekend, la popolare coppia si è recata a Osimo, città d’origine del figlio del portiere interista. Si sono così goduti un ottimo pranzo in quel di Porto Recanati, nota località della costa marchigiana. Qui hanno ovviamente scattato molte foto e girato diversi video che hanno poi pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Tuttavia, come notato da numerosi fan, i due piccioncini non erano soli, bensì in compagnia di persone assolutamente speciali per loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fanno dunque sul serio e lo dimostrano con un passo decisamente importante. Hanno infatti deciso di fare le cosiddette presentazioni ufficiali, dal momento che nel weekend marchigiano sono apparsi insieme a Roberta Termali, mamma del personal trainer.

Con loro c’erano anche i fratelli di Zenga, ossia Francesco e Fabio Accorroni. Il dolce quadretto famigliare conferma pertanto la forte sintonia dei due ex gieffini, che potrebbero presto addirittura compiere il grande passo…