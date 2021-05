Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga rispondono ad alcune domande bollenti

Intervistati a "Il Punto Z" di Tommaso Zorzi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno risposto ad alcune piccanti domande sulla loro intimità

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, sono stati di recente ospiti a Il Punto Z di Tommaso Zorzi. Fra un ricordo e l’altro della loro importante esperienza televisiva, i due piccioncini hanno risposto anche ad alcune domande particolarmente bollenti sulla loro vita privata.

Nonostante un certo imbarazzo, i due ex gieffini hanno dunque rivelato che fra loro c’è molta passione. Sotto le lenzuola, peraltro, l’attrice siciliana è “più Rosalinda che Adua”, ovverosia “più sicula che frigida”. La posizione preferita dalla giovane artista è inoltre quella della cowgirl, mentre il primo bacio lontano dalle telecamere sarebbe scoccato fra i due la sera dell’eliminazione di lei, nella camera dell’albergo.

Andrea e Rosalinda parlano di un nuovo reality

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si trovano al momento lontani, nonostante le promozioni insieme su Instagram. Se l’ex Adua sta tentando la via della musica partecipando alle audizioni per un musical su Pretty Woman, il figlio del noto portiere interista è tornato alla sua professione di personal trainer. La coppia non ha peraltro escluso la partecipazione a un nuovo reality. Entrambi sarebbero di fatto ben disposti per Temptation Island, programma già fatto da Andrea in coppia con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra.

Inoltre non disdegnerebbero nemmeno L’Isola dei Famosi.