Rosalinda Cannavò e il fidanzato Andrea Zenga, weekend romantico

Rosalinda e Cannavò, innamoratissimi anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha trascorso il primo weekend insieme in Umbria.

La neo coppia uscita dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé. L’attrice messinese nel corso dell’ultima edizione del programma di Canale 5 ha preso due scelte importanti per la sua vita: abbandonare il nome d’arte Adua Del Vesco e il compagno Giuliano Condorelli, con cui aveva condiviso dieci anni.

Zenga aveva commentato così il passato della sua attuale fidanzata: “Conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco, ma non sapevo bene i particolari di quelle vicende. Mi interessa aver incontrato una persona che mi ha colpito.”

Rosalinda e Andrea si sono conosciuti proprio all’interno della casa e sono pian piano entrati in confidenza, per poi iniziare una relazione. Dalla conclusione del GF Vip hanno superato diversi attacchi di haters e adesso vivono insieme: finalmente, complice il ritorno della zona gialla, sono riusciti a trascorrere del tempo da soli in un primo weekend fuori porta in Umbria.

Entrambi hanno utilizzato i social per condividere i momenti insieme. Rosalinda ha pubblicato una foto intima in hotel: gli sguardi dei due fanno emergere la passione che li lega e sono una gioia per i fan della coppia #Zengavò.

In una precedente intervista, l’attrice di Ares Film aveva confessato: “Lui ha stravolto la mia vita“.

Anche Andrea Zenga ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle due giornate. I due ragazzi hanno visitato Gubbio e girato la città in bicicletta, godendosi le giornate di sole e il loro amore.