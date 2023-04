Rosalinda Cannavò, i retroscena sul rapporto con Dayane Mello: come stanno oggi le cose tra loro

A distanza di tre anni dalla sua partecipazione al GF Vip, Rosalinda Cannavò ha svelato come starebbero oggi le cose tra lei e l’ex amica Dayane.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: la confessione

A quanto pare Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno avuto di recente l’occasione di rivedersi al party per il 30esimo compleanno di Giulia Salemi. Le due, dopo l’esperienza vissuta al GF Vip, non hanno fatto segreto di aver preso strade diverse ma a quanto pare oggi i loro rapporti non sarebbero più tesi come allora.

“Io sono sempre per la pace. Alla fine fino a quando non succedono cose gravissime sono sempre per andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso all’interno della casa, ci siamo volute tantissimo bene, poi alla fine il bene vince sempre”, ha dichiarato Rosalinda che, proprio durante la sua partecipazione al programma tv, ha trovato la serenità tra le braccia di quello che è ancora il suo fidanzato, Andrea Zenga. Al momento non è dato sapere cosa provi per lei la sua ex migliore amica che, durante la sua partecipazione al GF Vip, aveva stupito tutti annunciando persino di essere innamorata di lei. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?