Rosalinda Cannavò: il video contro l’anoressia

Rosalinda Cannavò ha realizzato un video contro l'anoressia e ha scritto un importante messaggio per i suoi fan.

Rosalinda Cannavò ha postato sui social alcune immagini scioccanti in cui è ritratta nel periodo in cui ha sofferto di anoressia e lei stessa ha voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi fan.

Rosalinda Cannavò: l’anoressia

Rosalinda Cannavò non ha fatto segreto di aver sofferto di disturbi alimentari e per la prima volta, attraverso i social, ha condiviso un video con le immagini del periodo in cui ha sofferto di anoressia.

L’attrice a seguire ha voluto mandare un’importante messaggio ai suoi fan:

“Chi mi segue sa che io ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea, che è l’assenza del ciclo. Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile, visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi, di non poter avere i figli. In quel periodo ho conosciuto un’amica e mi ha raccontato di questa possibilità di congelare gli ovuli. Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio, non voglio negarmi questa possibilità.

Ho pensato quest’anno di intraprendere questo percorso, il social freezing. La possibilità di congelare gli ovuli e utilizzarli in seguito quando deciderò di avere un figlio, oppure se non dovessi avere bisogno anche di donarli, dare la possibilità a qualche donna“, ha scritto.

Oggi Rosalinda sembra aver trovato finalmente la serenità al fianco di Andrea Zenga, e in tanti si chiedono quando i due si dicederanno ad avere una famiglia tutta loro.

Al momento la coppia – sbocciata al GF Vip – sembra intenzionata a godersi ancora la propria normalità.