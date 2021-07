Rosalinda Cannavò in imbarazzo: “Dayane mi ha baciata di nuovo”

Rosalinda Cannavò ha svelato che Dayane Mello, durante il loro ultimo incontro, l'avrebbe baciata sulle labbra.

Ad alcuni mesi di distanza dalla sua esperienza al GF Vip Rosalinda Cannavò ha svelato di aver rivisto l’ex migliore amica Dayane Mello, con cui si sarebbe scambiata un bacio sulle labbra.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: il bacio

L’amicizia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello non è finita nel migliore dei modi, ma dopo alcuni mesi di distanza le due si sono riviste e a quanto pare l’attrice – oggi fidanzata con Andrea Zenga – sarebbe riuscita a stabilire un rapporto pacifico con l’ex migliore amica. Rosalinda ha però recentemente svelato di essere rimasta in imbarazzo quando Dayane, durante uno shooting fotografico, le avrebbe dato un bacio sulle labbra (esattamente com’era solita fare al GF Vip).

“Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così”, ha detto.

Dayane replicherà alle parole dell’attrice? Le due sembravano aver trovato un equilibrio dopo la fine – piuttosto burrascosa – della loro amicizia al GF Vip.

Rosalinda Cannavò: le parole di Andrea Zenga

Anche Andrea Zenga è intervenuto in merito all’amicizia “speciale” tra la sua fidanzata e Dayane Mello, e ha ammesso di essere stufo di alcune voci in circolazione. “Sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte.

Ma sono stupidate”, ha dichiarato il figlio di Walter Zenga, che oggi sembra essere più felice che mai accanto a Rosalinda Cannavò.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la storia d’amore

L’amore sbocciato tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al GF Vip è stato parte dei motivi per cui l’attrice ha finito per litigare con Dayane Mello. In seguito alla fine del programma i due sono andati a convivere nell’appartamento di Andrea Zenga e in tanti si chiedono se la storia tra i due sia davvero destinata a durare. Per amore del figlio di Walter Zenga Rosalinda Cannavò ha lasciato il suo fidanzato storico, Giuliano Condorelli.