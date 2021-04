Rosalinda Cannavò, l’annuncio: “Mi viene da piangere, ho una cosa molto dura da fare”

Rosalinda Cannavò si è sfogata nelle storie di Instagram.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò. L’attrice messinese, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato sui social network del momento di vita che sta vivendo al termine del reality show. C’è una cosa che si ritrova costretta a fare dopo il ritorno alla quotidianità.

L’annuncio di Rosalinda Cannavò

L’attrice originaria di Messina, dopo pochi mesi dalla mesi dalla fine dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è tornata alla normalità. Adesso vive insieme al nuovo fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nel corso del reality show. Un aspetto della sua vita tuttavia incombe su di lei.

Rosalinda Cannavò si è infatti sfogata sulle storie di Instagram. La ventottenne ha ammesso di dover fare una cosa che non le piace fino in fondo: “Mi viene da piangere.

Ho realizzato che in teoria io dovrei ricominciare a studiare. Questa è una cosa molto dura da fare”, ha ammesso.

La giovane ha intrapreso un persorso di studi in Teologia presso l’Università di Milano all’età di 24 anni. La fede è stata sempre una parte importante della sua vita, tanto che non ha mai nascosto che sia stata proprio quest’ultima a salvarla da momenti difficili. L’attrice inoltre in passato ha ammesso di sognare di ottenere anche una seconda laurea in Filosofia.