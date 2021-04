Rosalinda Cannavò: la tenera dedica ad Andrea Zenga dopo 2 mesi di fidanzamento

Rosalinda Cannavò ha deciso di fare una tenerissima dedica d'amore ad Andrea Zenga in occasione dei loro primi 2 mesi insieme

Come ampiamente sappiamo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla fine del reality. La loro storia sta tuttavia continuando pur a programma concluso, tanto che per i due mesi di fidanzamento l’attrice ha deciso di regalare al bell’Andrea una dedica del tutto speciale su Instagram.

Il video di Rosalinda dedicato alla sua dolce metà vede numerose immagini della coppia durante il Gf Vip e nel loro quotidiano, insieme alla dolce dedica d’amore. “In qualunque modo ci sono” ha di fatto ricordato l’ex gieffina, riferendosi al 14 febbraio scorso, quando si diedero il loro primo bacio proprio nella magione romana. Sottolineando come da allora per loro non importi più il giudizio della gente, Rosalinda ha ribadito come Andrea Zenga sia la ragione della sua felicità, concludendo: “Tu per me sei stato un dono di Dio”.

La dedica della Cannavò per Zenga si è poi conclusa con l’augurio che la loro relazioni possa durare il più a lungo possibile. Rimarcando come questo sia solo l’inizio di una lunga storia d’amore, la 29enne messinese è apparsa dunque altamente speranzosa nel loro futuro.

Il post ha chiaramente ricevuto i commenti di moltissimi fan ed ex coinquilini, come Patrizia De Blanck, tutti felici di questo loro affiatamento. Non è poi certo mancata la replica anche del diretto interessato, che nella sua bacheca ha postato un messaggio altrettanto fiducioso nel futuro della coppia.