Rosalinda Cannavò: le critiche dai fan per l’uso di prodotti dimagranti

Rosalinda Cannavò criticata per l’uso di prodotti dietetici: l'ex gieffina si difende sostenendo di essersi informata

Rosalinda Cannavò è tornata prepotentemente alla ribalta del gossip per via di una forte polemica sorta tra i suoi fan. Dopo alcune IG stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina è stata infatti criticata per aver sponsorizzato alcuni prodotti snellenti.

La giovane è tuttavia subito intervenuta per spiegare di essersi accertata della qualità dei prodotti prima di pubblicizzarli.

La giovane attrice ha consigliato l’utilizzo di questi prodotti a chi come lei soffre di disturbi alimentari, così da perdere peso in poco tempo. Tuttavia proprio per il difficile passato segnato dall’anoressia di Rosalinda ha scatenato le riprovazioni da parte degli utenti social. Molti avrebbero infatti preferito dei consigli su uno stile di vita sano e una dieta adeguata.

Parecchi follower si sono peraltro anche risentiti per il metodo di dimagrimento del marchio, visto che rischia di accentuare il problema nelle persone che soffrono di tali disturbi dell’alimentazione.

Rosalinda ha però prontamente risposto a tali critiche, assicurando di conoscere bene la marca che ha deciso di sponsorizzare. La storia di Rosalinda è stata del resto ampiamente affrontata anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, nonché nei successivi talk televisivi dove è stata ospite a reality concluso.