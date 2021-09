Rosalinda Cannavò nella bufera: la replica dell’ex gieffina sulla scelta di congelare gli ovuli

Rosalinda Cannavò è tornata nella bufera dei social dopo aver dichiarato la sua propensione al congelamento degli ovuli

Nelle scorse ore Rosalinda Cannavò è tornata a far parlare di sé per via di una decisione molto particolare, ossia quella di congelare i suoi ovuli. Nel corso di alcune chiacchiere coi fan sui social, l’ex protagonista del Gf Vip 5 ha difatti rivelato di voler ricorrere a tale pratica per questioni di paura.

I suoi pensieri non hanno tuttavia convinto la gran parte dei follower, dando così il via a una polemica parecchio sostenuta. La situazione è poi peggiorata al punto da rendere necessario un intervento della diretta interessata.

Rosalinda Cannavò replica agli attacchi degli haters

L’attrice siciliana nota come ex Adua Del Vesco ha spiegato che non diventerà madre nel breve periodo, in quanto il suo desiderio per il momento è quello di raggiungere altri obiettivi.

Tuttavia ha paura che quando deciderà di avere un figlio potrebbe essere troppo avanti con l’età. Per questo motivo ritiene utile il metodo scientifico del congelamento degli ovuli, scontrandosi però con il pensiero di parecchi utenti del web.

Molti sono infatti rimasti attoniti da questo suo ragionamento, capeggiati in prima linea dall’influencer Deianira Marzano. Nel giro di poco tempo il profilo di Rosalinda è stato inondato di insulti, portandola, come detto, a voler replicare a tutti gli haters.

Sottolineando che “quando il soggetto autore della critica è zero, l’offesa è nulla”, la Cannavò ha accompagnato tale frase con uno sfondo con l’arcobaleno, a simboleggiare il proprio desiderio di pace e serenità.