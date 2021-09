Rosalinda Cannavò pronta a presentare il suo nuovo progetto: ecco di cosa si tratta

Dopo il Gf Vip, Rosalinda Cannavò ha presentato ai fan il suo nuovo progetto lavorativo: le parole e le speranze dell'attrice

Nelle scorse ore Rosalinda Cannavò ha finalmente presentato ai fan il suo nuovo progetto lavorativo. Si tratta per la precisione di un’iniziativa nata un po’ per caso, che poi si è trasformata in una vera e propria mission.

Una volta finita la sua fortunata esperienza al Grande Fratello Vip, dove ha lasciato emergere diversi fantasmi del passato, l’attrice siciliana ha dunque deciso di lanciare il suo nuovo progetto.

La 28enne messinese si è detta molto emozionata, dal momento che è finalmente riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più grandi. Ma di cosa si tratta nel dettaglio?

Rosalinda Cannavò: il progetto appena lanciato

Ebbene, Rosalinda Cannavò ha lanciato un nuovo programma diviso in puntate, il cui argomento principale sono i disturbi alimentari. Avendo sofferto, come sappiamo, di tale problema per diverso tempo, l’ex gieffina ha pertanto pensato di elaborare un progetto che le permettesse di parlare della sua personale esperienza per aiutare chi soffre dello stesso disturbo.

Come precisato nel suo post su Intagram, il primo episodio è dedicato al Binge Eating.

Si tratta delle “abbuffate di cibo” in un tempo relativamente breve e con la perdita di controllo su cosa e quanto si stia mangiando. La fidanzata di Andrea Zenga ha dunque precisato di voler sensibilizzare e informare le persone sui diversi disturbi dell’alimentazione. In questo modo si augura di aiutare coloro i quali ne hanno sofferto o ne soffrono ancora, così come le persone che sono vicine a chi è affetto da queste patologie.