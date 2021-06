Rosalinda Cannavò si sfoga sui social: “Non sto bene, devo farmi curare”

Rosalinda Cannavò si è lasciata andare a un duro sfogo sui social rivelando un particolare problema di salute: ecco di cosa si tratta

Di recente la bella Rosalinda Cannavò ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories caratterizzate da un lungo sfogo con i suoi fan. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha di fatto affermato di non stare affatto bene a causa di un problema di salute.

Per questo motivo ha anche avvertito la necessità di rivolgersi a uno specialista. Ma cosa affligge l’attrice siciliana nello specifico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò: il problema di salute

L’ex gieffina ha dapprima rivolto il proprio rancore contro alcune persone che in questo periodo si sono intromesse nelle sue faccende private.

Poi, confidandosi con i suoi sostenitori, ha ammesso di soffrire fortemente per la cervicale, che negli ultimi tempi si è aggravata parecchio. Rosalinda è persino arrivata al punto di non ritorno, trovandosi costretta a chiedere la consulenza specifica di un esperto in materia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

Il suo fidanzato Andrea Zenga si è peraltro subito attivato per aiutarla, portandola da un fisioterapista di sua conoscenza. L’uomo è riuscito per fortuna a individuare subito il problema, riservando poi all’attrice messinese un piano di cure ad personam. La Cannavò dovrà dunque avere tanta pazienza e costanza, ma in ogni caso non si tratta di nulla di grave bensì di qualcosa assolutamente risolvibile. Nel corso dello sfogo Rosalinda ha anche approfittato per ringraziare il suo fidanzato, rivolgendosi infine agli haters che la criticano spesso e volentieri.