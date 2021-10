Rosalinda Cannavò ha raccontato ai fan la terribile esperienza vissuta dai suoi famigliari durante l'alluvione che ha colpito la Sicilia

Purtroppo sappiamo quanto in questi giorni il maltempo stia inesorabilmente imperversando in Sicilia, soprattutto nel Catanese. Proprio in riferimento a ciò, anche Rosalinda Cannavò si è trovata a raccontare un triste avvenimento legato proprio all’alluvione nel sua terra natale.

La famiglia dell’ex gieffina è stata infatti colpita dall’ondata di maltempo, provocando ovviamente in lei una grande apprensione.

La giovane messinese ha di fatto raccontato ai suoi fan che suo padre e sua sorella si trovavano in auto, sull’autostrada che collega Catania e Messina, quando sono rimasti intrappolati in una bufera. L’attrice ha poi sottolineato come la situazione sia stata davvero drammatica, visto che l’acqua arrivava anche agli sportelli della vettura.

Rosalinda Cannavò vicina ai siciliani

Per fortuna, ad ogni modo, nulla di grave è successo ai famigliari della Cannavò, che nel mentre si trovava alle prese con le registrazioni di una nuova puntata di “Casa Chi”.

Proprio tale motivo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto seguire in tempo reale cosa stava succedendo nella sua terra. Ad ogni modo, una volta finite le riprese, l’ex volto della Ares ha finalmente potuto sapere cosa fosse successo alla sua famiglia.

Il padre e la sorella di Rosalinda Cannavò stanno bene, ma la situazione in generale dell’isola continua a essere piuttosto difficile. I danni causati dal maltempo sono infatti ancora tanti e l’ex gieffina ha voluto precisare di essere vicina a tutti i suoi amati conterranei in questo difficile momento che si trovano a vivere.