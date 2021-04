Rosalinda Cannavò su Andrea Zenga: “Ha stravolto la mia vita”

Rosalinda Cannavò ha svelato alcuni retroscena della sua storia d'amore con Andrea Zenga, che starebbe procedendo a gonfie vele.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha finalmente potuto lasciarsi andare con il suo nuovo amore, Andrea Zenga, e ha confessato dettagli e retroscena della loro storia d’amore.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Dopo aver messo fine alla sua storia con Giuliano Condorelli (dopo ben 10 anni d’amore) e dopo essere uscita dalla Casa più spiata d’Italia, Rosalinda Cannavò ha deciso di vivere appieno la sua storia con Andrea Zenga, con cui ha deciso di andare presto a convivere.

I due sono più uniti ed innamorati che mai, e l’attrice a tal proposito ha confessato: “La mia vita è cambiata perchè ho accanto lui, è generoso, galante e molto elegante. Mia madre dice che ho un’altra luce in viso e questo è grazie a lui”. L’attrice avrebbe già conosciuto Roberta Termali, la madre dell’ex gieffino, e a quanto pare le presentazioni in famiglia sarebbero andate per il meglio. La coppia ha rivelato di essersi lasciata andare una volta lasciata la casa del GF Vip, dove il loro amore è sbocciato difronte alle telecamere: “Davanti alle telecamere io e Andrea avevamo quel pizzico di pudore e ciò che dovevamo dirci ce lo siamo detti guardandoci negli occhi quando siamo usciti”, ha confessato Rosalinda.