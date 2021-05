Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming: “Sono più di un solo corpo”

Rosalinda Cannavò risponde agli attacchi sui suoi chili in più. L'attrice in passato ha sofferto di anoressia e ora vive un rapporto sano con il suo corpo.

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è stata oggetto di numerose critiche: in primis per la sua recente relazione con Andrea Zenga, adesso anche per il suo corpo. Infatti su Instagram diverse persone le hanno fatto notare l’aumento di peso dopo la fine del programma.

Delle attenzioni non richieste e maleducate che hanno scatenato la reazione dell’attrice sul suo profilo social.

Non è la prima volta Rosalinda affronta queste tematiche. Proprio nel corso dell’esperienza all’interno della casa aveva avuto modo di confrontarsi con la madre in merito al periodo di anoressia che ha vissuto: “Le ho dato delle colpe che non ha. Non poteva essere una mamma migliore. Quando ero malata sono stata cattiva con i miei genitori.

Non è facile dirlo ma quando si ha un disturbo alimentare che è una patologia psicologica non si è più se stessi.”

L’attrice aveva raccontato di essere arrivata a pesare poco più di 30 chili, per poi trovare aiuto in una struttura ad hoc in Sicilia, la regione da cui proviene.

Ancora una volta l’ex gieffina si trova a fare i conti con il proprio peso e il giudizio della società: nonostante la lotta contro il body shaming, ovvero la denigrazione altrui tramite l’aspetto esteriore, sia sempre più spesso sotto i riflettori, i commenti inopportuni da parte delle persone persistono.

La forma fisica di un individuo non ci riguarda in alcun modo, e Rosalinda Cannavò ha replicato agli attacchi sui suoi chili di troppo postando una foto in costume. Queste le sue parole:

C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. persino come fidanzata. Tant’è che ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo”.

Una dura critica ai cosiddetti ‘leoni da tastiera’ che non hanno alcun riguardo per la sensibilità del prossimo. L’attrice dichiara di aver instaurato un rapporto molto più sano con il suo corpo: “Ho kg in più di felicità e amore per me stessa.”

Trattasi in ogni caso di commenti privi di fondamento, perché Rosalinda appare raggiante e in perfetta forma.