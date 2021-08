Rosalinda Cannavò vuole congelare i suoi ovuli: “Il mio corpo cambia”

Rosalinda Cannavò ha spiegato ai fan dei social perché sarebbe intenzionata a congelare i suoi ovuli.

Rosalinda Cannavò ha svelato di aver pensato di congelare i suoi ovuli e ha spiegato perché si starebbe informando su questa decisione.

Rosalinda Cannavò: il congelamento degli ovuli

Come altre vip anche Rosalinda Cannavò ha confessato di voler congelare i suoi ovuli.

Pur avendo solamente 28 anni l’attrice ha infatti affermato che da tempo vedrebbe il suo corpo cambiare. Per il momento lei e Andrea Zenga si godono la loro storia d’amore e sembra che lei non sia intenzionata ad avere un figlio nell’immediato futuro, anche se lei stessa non ha nascosto che le piacerebbe un giorno avere un bambino.

“Da un po’ di tempo sono in paranoia su questa cosa nel senso che il tempo passa e vedo il mio corpo cambiare.

Accetto tutti i cambiamenti fisici anche se è normale essere un po’ stravolti”, ha dichiarato, e ancora: “Ma la cosa che più mi fa paura non è invecchiare fisicamente a livello estetico, ma che questo in futuro possa intralciare la mia voglia di diventare madre, di creare una famiglia (…) “In realtà è da un po’ di anni che pensavo a questa cosa perché già avevo previsto che non sarei diventata mamma ad una età molto giovane e volevo preservare questo momento di alta fertilità anche in futuro per facilitare il tutto.

E secondo me è una buona cosa”.

Rosalinda Cannavò: l’amore per Andrea Zenga

Oggi l’attrice ha trovato la serenità accanto al figlio di Walter Zenga, Andrea, conosciuto nella casa del GF Vip. Prima di stare insieme a lui l’attrice era legata a Julian Condor, con cui la storia è naufragata proprio mentre si trovava nel reality condotto da Alfonso Signorini. In tanti erano pronti a scommettere che la storia tra i due non fosse destinata a durare, ma hanno dovuto ricredersi: oggi Rosalinda e Andrea sembrano essere davvero più felici che mai.

Rosalinda Cannavò e Dayane: l’amicizia

Dopo l’esperienza al GF Vip è invece appassito il rapporto tra Rosalinda Cannavò e la modella brasiliana Dayane Mello, che già nella casa del reality show avevano finito per dirsene di tutti i colori. Le due si sono viste anche una volta terminato il programma e oggi sono di nuovo amiche, nonostante i rapporti non siano più quelli di qualche mese fa.