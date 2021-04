Rosalinda e Andrea a Temptation Island? Le novità sulla coppia

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò potrebbero prender parte alla nuova edizione di Temptation Island: la coppia chiarisce i dubbi dei fan

La storia fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, nata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip, sembra procedere alla grande anche a telecamere spente. In un’intervista concessa a Casa Chi i due piccioncini hanno parlato della loro convivenza nonché dei loro progetti futuri.

L’attrice siciliana, ex volto della Ares Film, ha persino fantasticato sul matrimonio e sui figli, ma quello che ha destato maggiore curiosità è un fatto concernente il futuro più prossimo.

“La convivenza sta andando molto bene. Ci stiamo vivendo nel quotidiano e questa è una bella prova. […] Mi sono sempre immaginata mamma, ho molto senso materno e vorrei diventare mamma sicuramente entro i 30 anni… In questo momento penso al lavoro e forse è un po’ prematuro…

Ricordiamoci che la nostra storia è nata da poco tempo. Il matrimonio? Come testimone di nozze vorrei sicuramente Gabriel Garko, mia sorella e anche Patrizia”.

Già ai testimoni di nozze siamo arrivati… #casachi #zengavo — Isabella Misceo 🎗 (@isabellamisceo) March 31, 2021

Nozze a parte, almeno per il momento, secondo il settimanale “Chi” Andrea e Rosalinda potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, in previsione per l’estate. La coppia ha tuttavia smentito la notizia, precisando nelle parole di Rosalinda: “Lo guarderemo da casa. Andrea è vero che l’ha fatto, ma non credo sia il nostro caso in questo momento… Mi sembrerebbe prematuro andare in un programma così”.