Rosalinda e Dayane in videochiamata: è polemica sui social

Rosalinda Cannavò si è mostrata durante una videochiamata con Dayane Mello, e sui social è stata travolta da una vera e propria bufera.

Nonostante i dissapori e le tensioni vissute nella casa del GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si sono concesse un “appuntamento” in videochiama con Carlotta Dell’Isola. La vicenda ha sollevato un putiferio.

Dayane e Rosalinda in videochiamata

Nonostante le incomprensioni vissute durante le ultime settimane di permanenza nella casa del GF Vip, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno ammesso di volersi ancora bene e una volta uscite dalla casa si sono concesse una videochiamata insieme a un’altra ex gieffina, Carlotta Dell’Isola.

Sui social le tre donne si sono mostrate durante la conversazione avuta per via telefonica e si sono dichiarate reciprocamente il proprio affetto. La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio tra i vari fanclub a loro dedicati, e che durante questi mesi si sono divisi in difesa dell’una e dell’altra.

“Non è una foto riuscita al top, però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello.

Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo, siamo persone. Come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Come ci sono affetti che restano e non possono svanire”, ha scritto Rosalinda mostrando la foto della videochiamata. In seguito l’attrice si è sfogata via social per la polemica sorta nei suoi confronti in merito all’amicizia con Dayane.