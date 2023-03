Rosanna Banfi: il commovente messaggio a un mese dalla morte della madre

Rosanna Banfi ha scritto un commovente messaggio via social a un mese dalla morte della madre, Lucia Zagaria.

A un mese dalla scomparsa di sua madre Lucia, Rosanna Banfi le ha dedicato un commovente messaggio via social.

Rosanna Banfi: il post per la madre

Il 22 febbraio 2023 Rosanna Banfi e suo padre Lino Banfi hanno perso l’adorata Lucia, rispettivamente madre e moglie dei due attori. In queste ore la figlia di Lino Banfi ha scritto un commovente messaggio per la donna e ha pubblicato una loto tenera foto insieme. “Un mese, mamma per sempre”, ha scritto nel suo post l’attrice, che ha subito ricevuto i messaggi di calore e affetto da parte di fan, amici e colleghi.

Da tempo la signora Lucia conviveva con l’Alzheimer e suo marito Lino Banfi aveva persino fatto sapere di aver scritto una lettera al Papa per chiedergli se fosse possibile morire insieme a sua moglie perché, per lui, sarebbe stato insopportabile vivere senza di lei.

Un paio di giorni dopo la scomparsa della signora Lucia è morto anche il conduttore Maurizio Costanzo e Lino Banfi e sua figlia si sono recati alla camera ardente per esprimere la loro vicinanza alla vedova, Maria De Filippi. L’attore ha anche affermato che il suo dolore e quello della conduttrice sarebbero identici e difficili da superare.