Rosanna Lambertucci: il dramma della figlia morta

Ospite di Storie Italiane, Rosanna Lambertucci ha raccontato a Eleonora Daniele il dramma della figlia morta. La giornalista e scrittrice ha perso sei figli e ancora oggi il dolore è vivo nel suo cuore.

Concorrente di Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci è rimasta offesa da quanto accaduto nell’ultima puntata dello show di Rai1. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la giornalista e scrittrice ha ammesso:

“Sono mortificata. Quando sei a casa, non pensi di ballare per qualcuno. C’è mia nipote Caterina che è pazza di me, ed è rimasta male quando ha sentito quei commenti. Io ero lì, e immaginavo che avrebbe sentito, e mi sono sentita male… Io mi sento una persona che in fondo ha fatto cose importanti, e ho avuto una vita difficile. Sono una persona solare, ma dietro c’è molto altro”.