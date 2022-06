Rosanna Vaudetti in ospedale: l'ex Signorina Buonasera ha avuto un malore sulla spiaggia di Portonovo, in provincia di Ancona.

Malore per Rosanna Vaudetti, ex Signorina Buonasera molto apprezzata dal grande pubblico. La donna si è sentita male sulla spiaggia di Portonovo, in provincia di Ancona. Attualmente è ricoverata presso il reparto di cardiologia dell’Ospedale Torrette.

Rosanna Vaudetti in ospedale: malore per l’ex Signorina Buonasera

Rosanna Vaudetti, ex Signorina Buonasera che ha annunciato i programmi Rai per quattro decenni, è stata ricoverata all’Ospedale Torrette di Ancona dopo che ha avuto un malore in spiaggia. La donna, 84 anni, si trovava a Portonovo quando ha deciso di fare il bagno. Mentre era in acqua ha iniziato a stare poco bene, ma è riuscita a raggiungere autonomamente il bagnasciuga. Qui è svenuta ed è stata immediatamente soccorsa da quanti si trovavano presso lo stabilimento balneare Giacchetti.

Come sta Rosanna Vaudetti?

Arrivata l’ambulanza, Rosanna è stata trasporata presso l’Ospedale Torrette di Ancona. Dopo i primi accertamenti, la Vaudetti è stata ricoverata nel reparto di cardiologia. Il professor Antonio Dello Russo ha dichiarato che l’ex Signorina Buonasera è fuori pericolo ma verrà “costantemente monitorata dopo il malore che l’ha colpita“.

La carriera di Rosanna Vaudetti

In attesa di avere qualche notizia in più sulle condizioni di salute della Vaudetti, vale la pena ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera.

Nativa di Ancona, Rosanna è stata la prima presentatrice della televisione a colori italiana. Oltre ad aver annunciato i programmi Rai, ha condotto rubriche e format di grande successo, come Giochi senza frontiere. Nel 1998 ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana da parte dell’allora presidente Scalfaro.