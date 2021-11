Rosato: Conte vuole voto anticipato, nel 2023 non esisterà più

Firenze, 20 nov. (askanews) – “Ci sono alcuni che vogliono andare a votare a marzo. Il primo è Giuseppe Conte, perché nel 2023 Giuseppe Conte non esisterà più politicamente. Quindi lui farà di tutto per andare a votare adesso. Legittimamente, è all’opposizione, anche la Meloni”.

Lo ha detto Ettore Rosato (Iv), vicepresidente della Camera, a margine della Leopolda.

Sarebbe un danno? “Il voto è sempre espressione di democrazia ma il 2022 deve essere usato dal Parlamento e dal governo per consolidare la ripresa economica.

Sfruttiamo quello che abbiamo oggi per mettere in moto la macchina in Italia. Sarebbe un errore il voto anticipato”, ha aggiunto Rosato.