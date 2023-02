Rose Villain: tutto sulla cantante ospite a Sanremo 2023

La giovane Rose Villain si sta preparando per il duetto di Sanremo 2023 dove affiancherà Rosa Chemical nella serata delle cover, attesa per venerdì 10 febbraio.

I due esponenti della scena Hip-Hop italiana si esibiranno sul palco dell’Ariston proponendo la loro versione di ‘America‘ di Gianna Nannini.

Sanremo 2023, Rose Villain sarà ospite del festival: le curiostà sulla cantante

Rosa Luini, in arte Rose Villain, nasce a Milano dall’unione fra Fernanda Melloni e l’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano. Passata la sua infanzia in Lombardia e una volta raggiunto il diploma di liceo, Rosa si trasferisce a Los Angeles dove presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood.

Negli anni successivi, la Luini si traferisce a New York.

La carriera musicale

Rose Villain entra nel mondo dell’Hip-Hop italiano dopo la sua firma, avvenuta nel 2016, con la nota etichetta dellla Machete Empire Records. Il suo singolo di debutto si chiama ‘Get the Fuck Out of My Pool‘ ed esce proprio quell’anno, ma il suo nome inizia a circolare sempre di più con l’apparizione in ‘Don Medellín‘ di Salmo.

La ragazza, sucessivamente, prende parte al singolo ‘Chico‘ di Gué Pequeno, estratto dall’album Mr. Fini, e prosegue la pubblicazione di suoi singoli in inglese e in italiano. Per il suo primo album si dovrà, invece, aspettare fino al 2023, con ‘Radio Gotham‘.