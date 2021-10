Rosmy commenta il presunto flirt con Marracash: “Lo scopriremo solo vivendo”

La cantante Rosmy ha rotto il silenzio per la prima volta dopo esser stata travolta dai gossip sul suo presunto rapporto con Marracash.

La cantante Rosmy, al secolo Rosamaria Tempone, ha rotto il silenzio dopo esser stata travolta da un gossip riguardante una sua presunta liaison con il rapper Marracash, che sarebbe fresco di rottura da Elodie.

Elodie: il flirt di Rosmy e Marracash

Mentre Marracash e Elodie continuano a trincerarsi dietro il più totale silenzio, la cantante Rosmy (a cui è stato attribuito un flirt con il rapper) ha rotto il silenzio via social postando alcuni articoli che riportavano la notizia del suo presunto rapporto con il rapper. “Ma io non….”, ha scritto la cantante, e ancora: “Lo scopriremo solo vivendo”. Al momento dunque sembra che Rosmy non abbia voluto smentire la notizia e in tanti si chiedono se la vicenda sia vera.

Fino a pochi mesi fa sembrava che le cose tra Marracash ed Elodie procedessero a gonfie vele, nonostante alcuni alti e bassi comuni a tutte le coppie.

Elodie: la presunta nuova fiamma

Secondo indiscrezioni anche Elodie avrebbe una nuova fiamma: la cantante è stata infatti paparazzata in compagnia del marketing manager di Armani Davide Rossi. I due sono stati avvistati per le vie di Milano dopo una cena in compagnia di amici comuni e a seguire il ragazzo avrebbe accompagnato Elodie a casa.

Elodie: la relazione con Marracash

Elodie ha più volte parlato pubblicamente del suo amore per Marracash affermando di stare vivendo la storia d’amore più importante della sua vita. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento, so solo che sono inamorata persa di lui come essere umano.

Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo el cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.

La voce di una presunta crisi tra i due è iniziata a circolare già da diverse settimane e per il momento nessuno dei due ha voluto confermare o smentire pubblicamente la notizia, che ovviamente sta tenendo i fan con il fiato sospeso.