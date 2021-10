Rosmy: tutto sulla cantante che ha fatto perdere la testa a Marracash e lasciare Elodie

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è la cantautrice che ha rubato il cuore di Marracash e per la quale il rapper avrebbe deciso di lasciare Elodie

Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone, è una cantautrice italiana che ha più volte sfiorato anche il Festival di Sanremo. Tuttavia in questo momento è al centro del gossip per via della sua vicinanza a Marracash, il quale avrebbe lasciato Elodie proprio per lei.

La notizia, al momento non ancora smentita, è seguita al pizzicamento da parte dai paparazzi della stessa cantante italo-creola in compagnia del modello Davide Rossi della maison Armani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSMY (@rosmyofficial)

Rosmy a tutto tondo

Classe 1986, Rosmy è l’ultima erede dei Trichitella, una famiglia di musici e girovachi esperti di arpa e violino che hanno diffuso nel mondo la tradizione dell’arpa “viggianese”. Protagonista di diversi spettacoli teatrali nei più importanti Festival Italiani, l’artista ha vinto nel 2016 anche il Premio Mia Martini per le nuove proposte. Si è inoltre aggiudicata il prestigioso Premio Lunezia 2018 con il singolo Inutilmente.

onestamente io ancora dovevo metabolizzare la rottura tra marracash ed elodie, così è troppo — sil🖋 will see louis x3!! (@91PeakyLwt) October 16, 2021

ricapitolando, in una settimana si sono lasciati:

wanda nara e icardi

allegri e ambra

ma soprattutto MARRACASH E ELODIE CHIEDIMI COME STO MA COME CAZZO POSSO STARE???? — sil🖋 will see louis x3!! (@91PeakyLwt) October 16, 2021

🎶Perché tu

Con quell’aria delicata

Con un fiore tra le dita…🌹☁️

Elodie – Marracash — 𝙼𝚊𝚛𝚞𝚣𝚣𝚎𝚕𝚕𝚊 ☁️🌹 (@Maruzzella8720) October 15, 2021

Rosmy ed Elodie si sono persino incrociate al Festival Show di Jesolo e Mestre, mentre la prima è stata ospite dei programma Rai Sottovoce e Cinematografo. Rosmy ha fatto anche l’attrice nel film Donne lucane di Nevio Casadio, partecipando anche al video Parole in circolo di Marco Mengoni. Il suo ultimo video è Controregola, dove compare Javier Rojas, vincitore della categoria danza nell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi.