Rossano Rubicondi cremato: Ivana Trump terrà metà delle ceneri dell’attore ed ex marito

Le ultime volontà di Ivana Trump sull'ex marito Rossano Rubicondi: la decisione della donna accolta dai genitori del modello romano

Secondo le sue volontà, Rossano Rubicondi sarà cremato. È ciò che hanno dichiarato i genitori Claudio e Rosa, accettando peraltro la richiesta dell’ex moglie Ivana Trump di tenerne metà delle ceneri. Al momento per l’ex modello e attore romano è stata aperta la camera ardente, mentre venerdì 5 novembre 2021 si svolgeranno i funerali a New York, città nella quale viveva.

Rossano Rubicondi: le volontà dell’ex moglie Ivana Trump

Gli amici e i conoscenti italiani di Rossano Rubicondi hanno invece organizzato una messa in suffragio sabato 6 novembre alle 17.00, in una chiesa vicino al Teatro alla Scala di Milano.

Chi ha avuto modo di sentire Ivana Trump nelle scorse ore dichiara che la donna è incredibilmente distrutta. L’ex moglie del 45° Presidente degli Stati Uniti d’America non se la sente nemmeno di partecipare a show o parlare coi giornalisti.

Intanto i genitori dell’ex naufrago sono intervenuti in diverse trasmissioni televisive per raccontare il loro punto di vista sulla tragedia. Nello specifico del loro intervento a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso, i coniugi hanno svelato le reali cause della morte del figlio.