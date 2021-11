Rossano Rubicondi, i genitori svelano il vero motivo della morte: “Caduta fatale”

Ospiti nelle scorse ore sia su Rai Uno sia su Canale 5, i genitori di Rossano Rubicondi hanno rivelato le vere cause della sconvolgente morte del figlio

La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non solo. Tuttavia, contrariamente a quanto detto, l’ex marito di Ivana Trump non è morto a causa di un tumore, bensì per le conseguenze di una brutta caduta nella vasca da bagno.

A rivelare ciò sono stati i suoi genitori, che ospiti sia a Storie Italiane di Eleonora Daniele sia a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso hanno confessato di aver saputo della scomparsa del figlio da un giornalista.

Il padre ha infatti dichiarato che Rossano con lui non parlava molto e che si sentivano raramente. L’uomo ha anche confermato di aver sentito Ivana Trump, trovandola sconvolta e in lacrime.

Rossano Rubicondi: le vere cause della morte

Ospiti su Canale 5, i genitori dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi hanno infine svelato il vero motivo del decesso. In sostanza gli si sarebbe rotta una vena del polmone, provocandone la caduta nella vasca da bagno dove avrebbe inesorabilmente sbattuto la testa. Rossano sarebbe poi rimasto in quelle condizioni per ore, dal momento che viveva da solo.

A #Pomeriggio5 parlano i genitori di Rossano Rubicondi

https://t.co/99QODd0Jwm — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 2, 2021

I genitori hanno sottolineato di aver ricevuto venerdì sera la telefonata di un giornalista dall’America che ha dato loro la brutta notizia. Del cancro, peraltro, i due coniugi non sapevano niente. A dare gli ultimi dettagli è stata infine la conduttrice Mediaset, che ha confermato come il tumore di Rubicondi fosse al fegato e non alla pelle. Il 49enne romano stava combattendo contro la malattia da circa un anno.