Rossano Rubicondi, la messa in suo ricordo: “Ha fatto la chemio e lottato fino alla fine”

A Milano si è tenuta una commemorazione in onore di Rossano Rubicondi, scomparso il 29 ottobre 2021.

Dopo le esequie celebrate a New York, dove Rossano Rubicondi risiedeva da molti anni, a Milano si è svolta una messa in onore del celebre volto tv scomparso lo scorso 29 ottobre.

Rossano Rubicondi: la messa

Il 5 novembre, dopo i funerali ufficiali che si sono tenuti a New York, a Milano è stata officiata una messa in onore di Rossano Rubicondi, scomparso lo scorso 29 ottobre (sembra a causa di un melanoma).

Alla celebrazione in ricordo dell’opinionista e conduttore tv sarebbero stati presenti solamente alcuni amici e non i parenti (con cui Rubicondi aveva un rapporto difficile e che, infatti, non sarebbero stati da lui avvisati della malattia).

“Si dice che aveva deciso di smettere di combattere, non è così. Rossano voleva vivere”, ha dichiarato a Fanpage il giornalista Roberto Alessi, amico di Rossano Rubicondi, e ancora: “La chiamava “la bomba”, ne faceva una ogni due tre settimane e lo raccontava sempre in modo molto scanzonato, con lo spirito che lo ha sempre contraddistinto.

Non ha mai voluto andarsene da questa vita”.

Rossano Rubicondi: la famiglia

Da tempo Rossano Rubicondi aveva deciso di prendere le distanze dai suoi familiari, con cui aveva un rapporto conflittuale e che da tempo aveva preferito tenere all’oscuro della sua malattia. Dopo la sua scomparsa i genitori dell’opinionista, visibilmente addolorati, hanno rilasciato alcune interviste in cui hanno ammesso l’assenza di rapporti con il figlio. La madre e il padre di Rubicondi hanno rivelato: “Lui era al telefono e ha cominciato a darsi schiaffi in faccia.

Ho chiesto che è successo. E lui mi diceva ‘Rossano non c’è più’ e io non ci credevo. Poi sono cominciate le telefonate e ci è preso un colpo. Io ancora non ci credo. Lui aveva una malattia, ma nessuno sapeva nulla”.

Rossano Rubicondi: Ivana Trump

Per volere dello stesso Rossano Rubicondi le sue ceneri sono state consegnate alla sua ex moglie, Ivana Trump, che ha espresso pubblicamente il suo dolore per la prematura scomparsa dell’opinionista e conduttore tv (con cui era rimasta in buoni rapporti).

Dopo la loro storia d’amore Rubicondi era rimasto a vivere a New York ed è lì che è scomparso lo scorso 29 ottobre, tenendo all’oscuro molte persone a lui vicine riguardo alla sua malattia.