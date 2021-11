Rossano Rubincondi rifiutò le cure per la malattia: “È uscito dall’ospedale ed è morto da solo”

Alessandro Cecchi Paone è tornato a parlare della tragica scomparsa di Rossano Rubicondi, precisando alcuni dettagli sulla malattia

La morte di Rossano Rubicondi per un’embolia polmonare sta facendo parecchio parlare nel mondo della televisione. Tutti si dicono sconvolti dalla scomparsa di un personaggio molto amato all’età di a soli 49 anni. Amici, conoscenti e colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo si trovano ora a raccontare aneddoti e storie su di lui.

Uno su tutti è stato Alessandro Cecchi Paone, che ha confermato di conoscere molto bene l’ex marito di Ivana Trump.

Alessandro Cecchi Paone parla di Rossano Rubicondi

A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1, Claudio Rubicondi, padre dell’artista, ha raccontato gli ultimi momenti di vita di suo figlio. A quanto pare, nessuno della famiglia sapeva del suo tumore al fegato, anche perché non si vedevano né si sentivano spesso.

La versione di Massimo Gargia, amico di Ivana Trump, sulla morte di Rossano Rubicondi: “Ivana mi ha detto che aveva un tumore al fegato ma non voleva curarsi, faceva delle cure alternative” #Pomeriggio5 pic.twitter.com/KGjzFi4ZDQ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 3, 2021

Intervenuto dunque nel discorso, il popolare divulgatore scientifico ha precisato: “Sapeva da un anno di essere malato. Stava seguendo le cure sperimentali perché aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo”.

Tra pochi giorni sarà aperta a New York la camera ardente per Rossano, mentre l’autopsia sul suo corpo è già stata eseguita nelle scorse ore. Nello stesso giorno si svolgeranno i suoi funerali, mentre a Milano alle 17.00 di sabato 6 novembre 2021 sarà celebrata una messa in suffragio nella chiesa di San Giuseppe. A organizzare la funzione religiosa è stato Paolo Chiparo, agente e amico di Rossano Rubicondi.